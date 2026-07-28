Суд арестовал петербуржца, напавшего на водителя скорой помощи

Фото: MAX/"Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Суд арестовал на два месяца жителя Санкт-Петербурга, который ударил водителя скорой помощи и выстрелил в его сторону из сигнального пистолета. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 26 сентября 2026 года", – говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 27 июля во дворе одного из домов на улице Валдайской в поселке Шушары обвиняемый не смог разъехаться с машиной скорой помощи. После этого он ударил водителя кулаком по голове, а затем выстрелил в его сторону из сигнального пистолета.

Против мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Уфе возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы на базе отдыха. Драка произошла во время корпоративного мероприятия.

Причиной стало то, что один сотрудник пристал к женщине-коллеге. Другой участник ссоры выстрелил несколько раз из аэрозольного пистолета, после чего скрылся.