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Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Конфликт со стрельбой произошел в Ленинском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

Вечером 2 июля сотрудникам полиции поступило сообщение о конфликте на улице Лесной в поселке Боброво. Очевидцы сообщили о звуках, похожих на выстрелы.

Правоохранители прибыли на место происшествия, однако не обнаружили участников конфликта. Кроме того, из местных больниц не поступало никакой информации о возможных пострадавших.

Сотрудники МВД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в махачкалинском поселке Тарки. Причиной стал конфликт, который произошел между несколькими людьми на территории бывшей школы.

Еще один инцидент произошел в Алтайском крае, где местный житель расстрелял жену и тещу. По версии следствия, 60-летний мужчина был вместе с супругой в гостях у ее матери, где они выпивали спиртные напитки. Во время застолья между родственниками произошел бытовой конфликт.

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