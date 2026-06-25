Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Мужчину госпитализировали после драки в московском метро, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Было установлено, что конфликт между москвичом и тремя приезжими из Смоленской области произошел в вестибюле станции. Разбирательства переросли в драку, во время которой один из гостей города получил удар кулаком и упал на пол. Ему была нанесена травма головы. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи пришли к выводу, что его здоровью был причинен тяжкий вред.

В отношении участников драки составили протоколы по административной статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Помимо этого, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Фигурант задержан, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Санкт-Петербурге 21-летняя девушка и ее подруги в возрасте 15 и 17 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругались с 25-летним жителем Псковской области. Он сделал им замечание, а девушки в ответ его избили. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

