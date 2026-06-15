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15 июня, 14:58

Происшествия

В Люберцах арестован местный житель, ранивший из ружья двух мужчин

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

В Люберцах арестован 42-летний местный житель, которого обвиняют в покушении на убийство двоих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Инцидент произошел 13 июня возле подъезда дома, расположенного на улице Дружбы. Мужчина, находясь в нетрезвом виде, поругался с двумя ранее незнакомыми ему людьми. По данным подмосковной прокуратуры, поводом для конфликта послужил шум.

В результате злоумышленник поднялся домой, взял ружье и, спустившись, выстрелил в потерпевших не менее трех раз. Мужчины были госпитализированы.

Стрелявшего задержали на месте. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, изъяли оружие и назначили судебные экспертизы. В настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательств.

Как уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции Подмосковья, мужчина пробудет в СИЗО до 13 августа.

Ранее в Красноярском крае мужчина расстрелял людей из-за громкой музыки. Инцидент произошел недалеко от магазина на улице Школьной в поселке Канифольном. По версии следствия, 39-летняя женщина и трое мужчин поругались с 51-летним жителем краевого центра. В результате последний несколько раз выстрелил из охотничьего ружья.

Компания попыталась скрыться на автомобиле, но злоумышленник продолжил стрельбу. В итоге 38-летний мужчина получил ранение в грудь и погиб на месте. Других пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями различных частей тела. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на него, фигурант задержан.

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