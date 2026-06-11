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11 июня, 10:03

Происшествия

В Красноярском крае мужчина расстрелял компанию из-за громкой музыки

Фото: vk.com/krk.sledcom

В Красноярском крае мужчина расстрелял компанию из-за громкой музыки, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 июня в Иланско-Нижнеингашском округе – 39-летняя женщина и трое мужчин, которым 38 и 40 лет, находились недалеко от магазина на улице Школьной в поселке Канифольном. В какой-то момент у них начался конфликт с 51-летним жителем краевого центра из-за громкой музыки.

Во время ссоры мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья – компания попыталась скрыться на автомобиле, но злоумышленник продолжил стрельбу. В итоге 38-летний мужчина получил ранение в грудь и погиб на месте. Других пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями различных частей тела, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство четырех лиц". Фигурант задержан, следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент выполняется комплекс действий, который направлен на сбор и закрепление всех доказательств.

Ранее в Саратове 53-летний мужчина приехал к себе на дачу в СНТ, а когда подошел к калитке, увидел, что его 48-летний сосед размахивает топором. Мужчина угрожал ему расправой, хотя до этого момента они были не знакомы. Оказалось, что причиной агрессии стала бочка, которая, по мнению злоумышленника, принадлежала соседу, но находилась на общей территории.

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