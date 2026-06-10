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10 июня, 17:26

Происшествия

В Саратове задержали дачника, который угрожал соседу топором из-за бочки

Фото: 123RF.com/tesunotai

Сотрудники полиции в Саратове задержали мужчину, который угрожал своему соседу по даче топором из-за бочки, которая, по его мнению, стоит в неправильном месте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

К правоохранителям в Гагаринском районе обратился 53-летний местный житель. Он рассказал, что приехал к себе на дачу в СНТ, а когда подошел к калитке, то увидел 48-летнего соседа – тот размахивал топором и угрожал расправой. При этом в ведомстве отметили, что мужчины раньше не общались и даже не знали имен друг друга.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел. Мужчина, который ранее не был судим, объяснил, что конфликт начался из-за соседской бочки, которая, по его мнению, находилась на общей территории.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве задержали 33 человека из-за драки на свадьбе, которая проходила на улице Юных Ленинцев. Граждане отмечали торжество в кафе, но в какой-то момент поругались и вышли на улицу, после чего конфликт перерос в потасовку. В отношении 24 иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве.

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