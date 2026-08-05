Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 21:58

Политика

Сенатор Пушков высмеял слова певицы Вайкуле о защите Латвии от России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков иронично прокомментировал слова певицы Лаймы Вайкуле о готовности защищать Латвию в случае конфликта с Россией. Свою реакцию политик опубликовал в телеграм-канале.

"Латвия спасена", – написал Пушков.

Ранее Вайкуле в одном из интервью указывала, что готова взять в руки автомат и отправиться воевать против России, если та якобы нападет на Латвию. По словам певицы, она считает себя "оптимистом".

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала музыкальный фестиваль Вайкуле в Юрмале "адовым лицемерием". По ее словам, организаторы мероприятия продолжают использовать зародившийся в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое.

Дипломат напомнила, что карьера Вайкуле состоялась благодаря композитору Раймонду Паулсу, но теперь Рига запрещает его песни, потому что когда-то их исполняли те, кто находится в санкционных списках Латвии.

Читайте также


политикашоу-бизнес

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика