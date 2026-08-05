Сенатор Пушков высмеял слова певицы Вайкуле о защите Латвии от России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков иронично прокомментировал слова певицы Лаймы Вайкуле о готовности защищать Латвию в случае конфликта с Россией. Свою реакцию политик опубликовал в телеграм-канале.

"Латвия спасена", – написал Пушков.

Ранее Вайкуле в одном из интервью указывала, что готова взять в руки автомат и отправиться воевать против России, если та якобы нападет на Латвию. По словам певицы, она считает себя "оптимистом".

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала музыкальный фестиваль Вайкуле в Юрмале "адовым лицемерием". По ее словам, организаторы мероприятия продолжают использовать зародившийся в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое.

Дипломат напомнила, что карьера Вайкуле состоялась благодаря композитору Раймонду Паулсу, но теперь Рига запрещает его песни, потому что когда-то их исполняли те, кто находится в санкционных списках Латвии.

