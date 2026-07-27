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27 июля, 12:01

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SHOT: дом Михаила Задорнова в Латвии снесли новые собственники

Дом Михаила Задорнова в Латвии снесли новые собственники – СМИ

Фото: legion-media.com/Persona Stars Performance

Дом Михаила Задорнова в Латвии снесли новые собственники, чтобы здание не ассоциировалось с российским артистом. Об этом сообщил SHOT.

Как выяснили журналисты, на месте бывшей усадьбы сатирика в Юрмале теперь стоит двухэтажный коттедж стоимостью около 3 миллионов евро. От дома, который Задорнов купил в 1990 году, ничего не осталось.

Общая площадь участка составляет 2,8 тысячи квадратных метров. В доме было 10 комнат, включая 3 спальни, 2 ванные и камин. После смерти Задорнова в 2017 году недвижимость перешла к его первой супруге Велте Задорновой. Женщина проживает в Москве и не могла содержать дом на расстоянии.

В апреле 2020 года дом выставили на аренду, а затем продали. В октябре новые владельцы запросили у Юрмальской городской думы разрешение на снос здания.

Поскольку участок находится на территории градостроительного памятника государственного значения, работы пришлось согласовывать с Национальным управлением культурного наследия Латвии. В итоге власти разрешили снести все постройки, которые возводил Задорнов.

Ранее певец Дима Билан полностью выплатил кредит, который брал на покупку дома в Подмосковье. По его словам, сумма была достаточно большой, а платежи – "немаленькими". Как заявил артист, теперь он чувствует себя счастливым.

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