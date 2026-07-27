Сроки рассмотрения документов в визовых центрах Японии могут увеличиться в сентябре

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Сроки рассмотрения документов в визовых центрах Японии в сентябре могут увеличиться до 10 дней. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В сентябре ожидается наибольшее количество заявлений на японскую визу в 2026 году. Кроме того, в период праздников японской "серебряной недели" (с 21 по 23 сентября. – Прим. ред.) срок рассмотрения документов может быть увеличен до 10 дней", – говорится в сообщении.

Всем желающим оформить визу порекомендовали обратиться в центры оформления этих документов заблаговременно.

По данным Японской национальной туристической организации (JNTO), в первое полугодие 2026 года поток туристов из России вырос почти на четверть, до 104,4 тысячи человек. В прошлом году азиатскую страну посетили 194,9 тысячи россиян, что почти в два раза больше показателя 2024-го.

Ранее депутат японской правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки заявил, что Токио и Москве необходимо активизировать экономическое взаимодействие. Местные компании хотят возобновить работу в стране.