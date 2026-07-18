МИД Японии возобновит направление студентов на стажировку в Россию с августа

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Японский МИД планирует с августа 2026 года возобновить краткосрочные стажировки для студентов в Россию. Об этом сообщила газета "Асахи" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД подчеркнули, что продолжат придерживаться санкционной политики в отношении РФ.

"Российско-японские отношения находятся в сложном положении, но в средне-, долгосрочной перспективе важно продолжение гуманитарных обменов с Россией", – говорится в сообщении.

Молодежные обмены между странами начались в 1999 году в рамках межправительственного соглашения, подписанного в 1998-м. Однако в 2022 году Япония приостановила программу из-за ситуации на Украине. Фактически поездки прекратились еще раньше – в 2020-м из-за пандемии коронавируса.

В сентябре 2025 года МИД Японии понизил уровень опасности поездок в Россию, что открыло дорогу для возобновления бизнес-контактов и стажировок.

Ожидается, что первая группа из 15–20 человек отправится в Санкт-Петербург на стажировку сроком около 10 дней. Участники будут изучать русский язык и общаться с российскими студентами.

Заявления Токио о важности постепенного налаживания отношений с Москвой, поскольку США больше не могут контролировать весь мир, прозвучали еще в середине июня. Тогда депутат от правящей в стране партии ЛДП Седзи Нисида назвал первостепенной задачей возвращение взаимной поддержки между государствами.

Однако замминистра иностранных дел России Андрей Руденко до этого уточнял, что возобновление контактов между Москвой и Токио возможно при отказе японских властей от враждебного антироссийского курса, который, по мнению дипломата, не отвечает интересам Японии и ее народа.