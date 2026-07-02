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02 июля, 07:33

Политика

В Японии обсуждают доступность Владивостока для ударов дальнобойных ракет

Фото: 123RF.com/esmehelit

Японские журналисты пишут о доступности Владивостока для ударов дальнобойных ракет при постановке соответствующего вооружения на дежурство в Японии либо при появлении бомбардировщиков США на базах страны. Об этом сообщил исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.

"Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны "китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток", – цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Волосастова, пока нельзя с точностью сказать, являются ли такие сообщения подсознательным нагнетанием обстановки или работой СМИ по шаблону от местных властей. Однако не замечать такие комментарии невозможно, добавил представитель МИД.

Ранее стало известно, что Япония впервые разместила противокорабельные ракетные комплексы "Тип-12" на острове Минамиторисима, который относится к государству, но расположен в Тихом океане.

По информации СМИ, США и Япония также договорились об ускорении совместной разработки и производства ракет AMRAAM класса "воздух – воздух" и SM 3 Block IIA.

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