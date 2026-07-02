Небольшая облачность и до 31 градуса жары ожидаются в Москве 2 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Небольшая облачность прогнозируется в столице в четверг, 2 июля. В Подмосковье местами пройдет небольшой дождь, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 29 до 31 градуса жары, по области – от 26 до 31 градуса.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 18 градусов, а в Подмосковье – до 15 градусов.

Синоптики сообщили о постепенном завершении периода жары в столичном регионе. В ночь на пятницу, 3 июля, и днем ожидаются кратковременные дожди, не исключено и формирование очагов грозовой деятельности.

По прогнозам метеорологов, июль в Центральной России будет умеренно теплым, без изнуряющего зноя и влажности. Среднемесячная температура воздуха в столице ожидается около климатической нормы, которая составляет 13,5 градуса ночью и 23,1 градуса днем.