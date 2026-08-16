16 августа, 05:10Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 113 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО отразили атаку еще восьми украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.
По словам градоначальника, к месту падения фрагментов дронов прибыли специалисты экстренных служб. Устанавливаются возможные последствия воздушной атаки.
Ранее силы ПВО перехватили еще девять дронов на подлете к столице. Всего с полуночи над Московским регионом было уничтожено уже 113 беспилотников.
На фоне угрозы БПЛА временные ограничения объявили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский – авиагавани полностью закрыты на прием и отправку рейсов.