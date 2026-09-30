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30 сентября, 21:02

Общество

В Москве открылся молодежный форум "Наследие"

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве открылся ежегодный молодежный форум "Наследие". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

К участию приглашены студенты ведущих вузов и колледжей, которые готовятся стать архитекторами, реставраторами, социологами, историками, экономистами, урбанистами и специалистами смежных направлений. В конкурсной программе участвуют более 300 студентов московских вузов.

Их задача – разработать проекты реставрации и современного использования усадьбы Михайловское, являющейся объектом культурного наследия. Как отметил Емельянов, форум призван познакомить молодых специалистов с особенностями работы с памятниками истории и культуры, а также предложить идеи их встраивания в городскую среду.

На открытии участники узнали, с каким объектом им предстоит работать, и встретились с кураторами. Помощь будут оказывать наставники: реставраторы, архитекторы, сотрудники Мосгорнаследия и представители вузов. После жеребьевки были сформированы 12 междисциплинарных команд, в каждую вошли представители 14 направлений – от реставраторов и историков до IT-специалистов.

Усадьба Михайловское имеет богатую историю. В конце 1780-х годов генерал-поручик Михаил Кречетников основал здесь усадебный комплекс. В 1816 году имение приобрел Сергей Шереметев, при котором оно стало образцовым хозяйством с музеем. В 1918 году усадьбу национализировали, с 1966 года в ней располагались санатории, а с 2017 года она пустует. За последние годы отреставрированы две часовни, а в главном доме проведены противоаварийные работы.

Защита конкурсных проектов состоится 27 ноября в культурном центре "Молодежь Москвы. Родина". Оценивать работы будет комиссия, в состав которой войдут архитекторы, реставраторы, урбанисты, москвоведы, представители Мосгорнаследия и профессора вузов. Лучшие решения могут быть использованы при реставрации усадьбы.

Форум завершится 28 ноября фестивалем на площадке "Депо. Три вокзала". Посетителей ждут мастер-классы, квизы, ярмарка вакансий, книжный салон, лекции и показы фильмов о Москве.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве продолжается реализация крупнейшей в мире программы реставрации памятников архитектуры. Среди объектов, где сейчас идут работы, – Дом Пашкова на Воздвиженке. Реставраторы приводят в порядок белокаменный цоколь и продолжают научные исследования для дальнейшего восстановления.

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