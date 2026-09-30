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30 сентября, 20:13

Общество

Экс-министр образования Фурсенко опроверг изменение срока обучения в школах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Вопрос об изменении срока обучения в российских школах не стоит на повестке дня. Об этом заявил экс-министр образования, помощник президента РФ Андрей Фурсенко в беседе с РИА Новости в ответ на вопрос о необходимости изменения срока обучения с учетом появления новых предметов.

Он отметил, что этот процесс очень сложный и имеет много аспектов. По мнению Фурсенко, нужно менять программы, но не пытаться "втиснуть" в них все. Самое главное – научить школьников мыслить системно.

Также глава министерства просвещения России Сергей Кравцов уже говорил, что ведомство не планирует менять срок обучения в школе. По его словам, нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает и отвечает потребностям современных детей.

Кроме того, Кравцов заявил, что в России обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования. Он отметил, что еще 20 лет назад устроить ребенка в детский сад для многих семей было очень непростой задачей. Вместе с тем до 2030 года запланировано капитально отремонтировать более 2 200 зданий и построить не менее 100 новых детских садов.

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