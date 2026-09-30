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30 сентября, 08:33

Политика

В ГД внесут законопроект об обязательном зачислении в 10-й класс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внесет в Госдуму законопроект, обязывающий школы принимать в десятые классы всех выпускников девятых классов независимо от результатов экзаменов. Об этом политик рассказал ТАСС.

Миронов предложил закрепить в законе "Об образовании" норму, согласно которой школы должны в обязательном порядке зачислять в десятый класс всех девятиклассников без учета итогов вступительных испытаний.

По его словам, сейчас во многих школах формируются только профильные классы, и дети, не прошедшие отбор, вынуждены либо уходить в колледжи, либо искать другое учебное заведение с общеобразовательной программой.

Такие проблемы у девятиклассников начались несколько лет назад, достигнув апогея в этом году. По словам депутата, детей "словно выталкивают из родной школы". Это касается не только учеников с низкой успеваемостью, но и тех, кто стабильно учится на хорошие оценки, что является абсолютно недопустимым.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования. По его словам, для достижения этого уровня в стране многое сделано. Министр напомнил, что еще 20 лет назад устроить ребенка в детский сад для многих семей было очень непростой задачей.

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