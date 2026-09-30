Аэропорты Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

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Аэропорты Домодедово и Жуковский работают по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация в своем канале в MAX.

В ведомстве подчеркнули, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Актуальную информацию можно узнать на онлайн-табло воздушных гаваней.

Ранее подобные ограничения уже вводились в столичных аэропортах. Однако вскоре авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.