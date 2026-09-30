30 сентября, 05:08Транспорт
Аэропорты Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Shebeko
Аэропорты Домодедово и Жуковский работают по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация в своем канале в MAX.
В ведомстве подчеркнули, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.
Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Актуальную информацию можно узнать на онлайн-табло воздушных гаваней.
Ранее подобные ограничения уже вводились в столичных аэропортах. Однако вскоре авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.