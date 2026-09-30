Временные ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

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В аэропортах Домодедово и Жуковский отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

По данным ведомства, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время они сняты, аэропорты работают в штатном режиме.

Ограничения в воздушных гаванях вводились в ночь на среду, 30 сентября. Это также было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.

Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов. Актуальную информацию можно было узнать на онлайн-табло воздушных гаваней.