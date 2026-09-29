Пропавших в пещере Крыма туристов спасатели будут искать круглосуточно

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Крым"

Спасатели МЧС России ведут поиски пропавших в крымских пещерах туристов в круглосуточном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На месте работает оперативный межведомственный штаб. В поисково-спасательной операции задействованы 41 человек и 12 единиц техники. Уточняется, что в Красную и Голубиную пещеры направились две группы спасателей. Встречу на маршрутах планировали в районе Мергельного зала.

Группа, прошедшая от входа в Красную пещеру, преодолела около 5 километров и достигла зала "Двух батареек". По предварительным данным, на пути обнаружилась узость, образовавшаяся из-за обвала. Дальше двигаться невозможно, поэтому спасатели вернулись ко входу. Вторая группа, начавшая поиски от входа в Голубиную пещеру, продолжает работу.

О происшествии в Крыму стало известно 29 сентября. В МЧС заявили, что четверо туристов не могут самостоятельно выбраться из пещеры. Спелеологи не выходят на связь. По данным МЧС, группа спелеологов-любителей могла сбиться с маршрута и заблудиться. Маршрут, по которому шли туристы, составляет около 10 километров.

