Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 13:48

Происшествия

Застрявшие в Красной пещере в Крыму туристы не выходят на связь более 12 часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим​

Туристы, застрявшие в Красной пещере в Крыму, не выходят на связь более 12 часов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, связь с ними была потеряна после того, как в социальных медиа региона распространилась информация о группе туристов, которые отправились в пещеру.

По поручению руководителя СУ СК по региону Владимира Терентьева организована процессуальная проверка. Следователи совместно со спасателями устанавливают местонахождение группы и обстоятельства произошедшего.

О туристах, застрявших в Красной пещере, стало известно 29 сентября. Четверо путешественников оказались заблокированы на экстрим-маршруте в связи с подъемом воды.

Отмечалось, что люди не могут выбраться самостоятельно. К спасательным работам привлечены 28 спасателей МЧС, служба "Крым-Спас" и 7 единиц техники.

Читайте также


происшествиярегионы

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика