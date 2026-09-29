Застрявшие в Красной пещере в Крыму туристы не выходят на связь более 12 часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим​

Туристы, застрявшие в Красной пещере в Крыму, не выходят на связь более 12 часов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, связь с ними была потеряна после того, как в социальных медиа региона распространилась информация о группе туристов, которые отправились в пещеру.

По поручению руководителя СУ СК по региону Владимира Терентьева организована процессуальная проверка. Следователи совместно со спасателями устанавливают местонахождение группы и обстоятельства произошедшего.

О туристах, застрявших в Красной пещере, стало известно 29 сентября. Четверо путешественников оказались заблокированы на экстрим-маршруте в связи с подъемом воды.

Отмечалось, что люди не могут выбраться самостоятельно. К спасательным работам привлечены 28 спасателей МЧС, служба "Крым-Спас" и 7 единиц техники.