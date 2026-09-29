Ребенку дверью сломало два пальца в детсаду Тюмени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Тюмени двухлетней воспитаннице детского сада № 155 дверью сломало два пальца на руке. В отношении сотрудников учреждения началась служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента образования.

Инцидент произошел 28 сентября в одном из корпусов учреждения. Мать девочки рассказала журналистам, что, когда она приехала в детсад, у дочери были в крови все носки и салфетки на поврежденной руке. По словам женщины, травму ребенок получил, когда руку прижало дверью во время возвращения с прогулки и рядом с девочкой в тот момент не было взрослых.

"В настоящее время детским садом назначена комиссия по расследованию несчастного случая, а также служебная проверка в отношении сотрудников", – сказали в департаменте.

По факту травмирования малолетней возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Прокуратура проводит проверку соблюдения дошкольной организацией требований по созданию безопасных условий для пребывания детей.

Ранее часть кирпичной стены веранды обрушилась в детсаду Обнинска в Калужской области. В результате три воспитанника получили ушибы и ссадины, они находились над наблюдением врачей. После случившегося следователи организовали проверку, а глава города Стефан Перевалов поручил провести обследование дошкольного учреждения.