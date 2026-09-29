Суд запретил 13 болельщикам ФК "Спартак" посещать матчи за пронос гранаты

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Тушинский районный суд Москвы назначил административные наказания 13 болельщикам футбольного клуба "Спартак" за нарушение правил поведения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

Дела рассматривались по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ. Нарушителям были назначены штрафы в размере 3 тысяч рублей. Кроме того, им запретили посещать официальные спортивные мероприятия на срок от полугода до года.

Суд установил, что 5 и 9 августа болельщики на стадионе "Лукойл Арена" грубо нарушали установленные правила: находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, пронесли страйкбольную гранату и скрывали лица черными масками.

Инциденты произошли во время домашних матчей "Спартака". 5 августа красно-белые обыграли "Оренбург" со счетом 5:1 в первом туре группового этапа "Пути Российской Премьер-лиги" Фонбет Кубка России, а 9 августа уступили "Краснодару" 1:2 в третьем туре Альфа-Банк Российской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось о заметном росте доли женщин и детей, которые посещают матчи ФК "Спартак". Как заявил гендиректор красно-белых Сергей Некрасов, аудитория, посещающая стадионы, обновляется ежегодно на 82%.