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29 сентября, 14:30

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Мизулина: 257 несовершеннолетних совершили теракты и диверсии в 2025 году

Мизулина раскрыла число преступлений, совершенных детьми в 2025 году

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В 2025 году представители молодежи совершили более 1 300 терактов и диверсий, при этом 257 россиян в возрасте до 18 лет стали фигурантами дел по соответствующим статьям. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Годом ранее, в 2024-м, по таким делам прошли только 112 детей и подростков. Мизулина допустила, что в 2026 году статистика может ухудшиться, даже несмотря на принимаемые государством меры.

Ранее в МВД напомнили, что гражданин освобождается от уголовной ответственности, если добровольно и окончательно отказался от участия в преступлении и сообщил о его подготовке в полицию. Это право закреплено статьей 31 УК РФ ("Добровольный отказ от преступления").

Главным условием является то, что человек остановился сам, а не после задержания. Кроме того, он должен отказаться окончательно, а не отложить преступление, а также сообщить о готовящемся деянии в органы внутренних дел.

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