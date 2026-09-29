Ветераны получат единовременную выплату к 85-летию Битвы под Москвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ветераны получат единовременную материальную помощь в размере 40 тысяч рублей в связи с 85-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Выплату получат около 580 ветеранов – участников героических событий военных лет. В частности, материальная помощь полагается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также участникам обороны города – лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы", и участникам строительства оборонительных рубежей под столицей.

Кроме того, выплата предназначается работникам предприятий, организаций и учреждений, военнослужащим, учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения, трудившихся в городе с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года.

Заботе о ветеранах Великой Отечественной войны в Москве уделяется первостепенное внимание. Например, для них организуется санаторно-курортное лечение в рамках программы "Санаторий на дому", которую реализует Московский дом ветеранов войн и Вооруженных Сил.

Система "Тревожная кнопка", в свою очередь, обеспечивает ветеранов мобильными телефонами для круглосуточной связи с диспетчерами, которые готовы оказать экстренную помощь в случае необходимости. Вместе с тем мэр упомянул и службу сиделок.