Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 15:44

Город

Ветераны получат единовременную выплату к 85-летию Битвы под Москвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ветераны получат единовременную материальную помощь в размере 40 тысяч рублей в связи с 85-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Выплату получат около 580 ветеранов – участников героических событий военных лет. В частности, материальная помощь полагается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также участникам обороны города – лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы", и участникам строительства оборонительных рубежей под столицей.

Кроме того, выплата предназначается работникам предприятий, организаций и учреждений, военнослужащим, учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения, трудившихся в городе с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года.

Заботе о ветеранах Великой Отечественной войны в Москве уделяется первостепенное внимание. Например, для них организуется санаторно-курортное лечение в рамках программы "Санаторий на дому", которую реализует Московский дом ветеранов войн и Вооруженных Сил.

Система "Тревожная кнопка", в свою очередь, обеспечивает ветеранов мобильными телефонами для круглосуточной связи с диспетчерами, которые готовы оказать экстренную помощь в случае необходимости. Вместе с тем мэр упомянул и службу сиделок.

Читайте также


городобщество

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика