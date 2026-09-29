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29 сентября, 16:39

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WP: Киев превращается в прифронтовой город

В США заявили, что Киев превращается в прифронтовой город

Фото: Getty Images/Libkos/Vlada Liberova

Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) не справляются с современными российскими технологиями, из-за чего Киев по условиям приближается к прифронтовой зоне. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на The Washington Post (WP).

Как отмечается в материале, последние удары по Киеву привели к масштабным последствиям для обороны украинской столицы.

По данным авторов статьи, российские военные применяют улучшенные и быстрые средства поражения. Новые реактивные БПЛА с легкостью преодолевают устаревшие рубежи украинской ПВО.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что на Украине уже пройдена точка невозврата. Страну ждет вымирание, и спасти ее сможет только Россия. По его словам, на Украине заканчивается "пушечное мясо".

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров допустил, что насильственная мобилизация на Украине может уже в скором времени затронуть и женщин. Министр также отметил, что сотрудники украинских военкоматов продолжают задерживать мужчин на улицах Киева и других городов и принудительно отправлять их на фронт.

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