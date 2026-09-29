В "Мосбилете" появился раздел "Культурные маршруты" для прогулок по столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Мосбилет" запустил раздел "Культурные маршруты", где собраны актуальные выставки Москвы и варианты прогулок по столице. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Пользователи могут подобрать выставку для посещения с семьей или друзьями. В разделе представлены проекты разных направлений – от фотографии и живописи до естественно-научных экспозиций и интерактивных программ. Для каждой выставки указаны описание, даты проведения и адрес.

Среди доступных предложений – "Фотобиеннале-2026" в "Мультимедиа-арт-музее" (МАММ). Юбилейный, 30-й выставочный сезон музея включает семь проектов, посвященных шедеврам киноплаката 1920–1930-х годов, Лиле Брик, истории советской автомобилизации и Московского метрополитена. XVI Международный месяц фотографии открылся 23 сентября и продлится до 29 ноября.

Также в "Мосбилете" можно приобрести билеты на выставку "Река. Море. Океан" – первый совместный проект Музея В. А. Тропинина и московских художников его времени и Московского зоопарка. Экспозиция работает с 19 сентября по 28 февраля 2027 года и рассказывает о пейзажах известных маринистов и водных обитателях, изображенных в скульптурах советских художников-анималистов.

Еще одна доступная экспозиция – "Пушкин в Михайловском" в новых выставочных залах на Арбате. Государственный музей А. С. Пушкина продолжает цикл проектов, знакомящих посетителей с произведениями из собраний ведущих пушкинских музеев России.

На выставке представлены более 100 предметов из фондов Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" – живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство от второй половины XIX века до наших дней.

Вторая часть нового раздела посвящена прогулочным маршрутам. В описании каждого варианта есть карта, продолжительность посещения всех точек, километраж и график работы объектов. Пользователи могут выбрать маршрут по интересам и настроению или остановиться на определенном районе.

В подборки вошли прогулки с посещением музея-заповедника "Царицыно", "Биокластера", Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, Московского зоопарка и других знаковых мест столицы.

"Царицыно" входит в число крупнейших культурно-исторических комплексов Москвы. На его территории находятся архитектурный ансамбль Василия Баженова и Матвея Казакова, парковые пространства, выставочные площадки и концертные программы. По музею-заповеднику курсируют электромобили с аудиогидами, а один билет позволяет посетить сразу несколько выставок.

В маршруты также включен "Биокластер" – естественно-научный музейный комплекс Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. Проект появился в июне 2025 года и объединяет несколько павильонов, посвященных разным направлениям биологии, включая энтомологию, ботанику, палеонтологию и экологию.

Сам Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева на Малой Грузинской улице был основан в 1922 году. Он занимает два здания городской усадьбы Петра Щукина и располагает коллекцией из более чем 110 тысяч экспонатов. Среди них – строматолиты возрастом около двух миллиардов лет, а также живые организмы, содержащиеся в террариумах и аквариумах.

Еще одним объектом маршрутов стал Московский зоопарк, основанный в 1864 году. Сейчас на его территории содержится около 15 тысяч животных. Зоопарк развивает и выставочную деятельность: в пространстве "Дом Клюева" представлены работы художников-анималистов. Кроме того, учреждение участвует в совместных проектах с городскими музеями, в том числе в выставке "Река. Море. Океан".

Ранее в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ начала работу выставка "Искусство сцены. Академическая живопись". Она объединяет живопись и театральное искусство. Представленные картины и скульптуры напоминают кадры из фильмов или сцены из постановок.