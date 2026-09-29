"Лента" сняла с продажи лапшу "Чан Рамен", "Доширак Квисти" и Naruto

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Торговая сеть "Лента" сняла с продажи лапшу быстрого приготовления торговых марок Naruto, "Чан Рамен" и "Доширак Квисти" после обнаружения нарушений в маркировке продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

В организации отметили, что служба качества торговой сети, где закупалась часть продукции, инициировала проверку партий и снятие с продаж указанных товаров. Также был усилен контроль за качеством продукции.

Благодаря этим мерам покупатели больше не смогут приобрести товары из партий с нарушениями.

Ранее Роскачество проверило продукцию 20 торговых марок по 439 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Выяснилось, что семь товаров не соответствуют обязательным требованиям в части маркировки.

Среди нарушителей оказалась продукция под брендом "Доширак", а также импортные товары JML, Nissin, SamYang и Naruto.