SHOT: сальмонелла и листерия обнаружены в продукции компании "Ермолино"

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Сальмонеллу и листерию обнаружили в мясных полуфабрикатах компании "Ермолино", которые продавались в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

По итогам проверки продукции специалистами Роспотребнадзора бактерии рода Salmonella нашли в голубцах "Сельские", отобранных в торговой точке на проспекте Культуры. В котлетах "Домашние" с чесноком из магазина на Народной улице выявили Listeria monocytogenes – возбудителя листериоза. Оба товара изготовлены АО "Инвест Альянс" в Ермолине Калужской области.

После претензий надзорного ведомства производитель организовал собственное исследование. По его результатам компания опасных микроорганизмов в продукции не выявила.

Заражение сальмонеллой может вызвать высокую температуру, рвоту, диарею и обезвоживание. Листериоз представляет особый риск для беременных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом, а при тяжелом течении может привести к сепсису или менингиту.

Ранее Роскачество проверило бургеры из 20 крупнейших сетей фастфуда. Нарушения санитарных норм выявлены у брендов BB & Burgers, "The Бык", Burger Heroes, "Бюро", Ketch up, Torro Grill и "Dostaевский". В продукции первых пяти компаний найдена кишечная палочка.

Эксперт в области пищевой безопасности Константин Деревсков, комментируя ситуацию, отметил, что кишечная палочка в готовом продукте не всегда свидетельствует о проблемах с сырьем. По его словам, бактерия в первую очередь является индикатором того, что на одном из этапов производства произошел сбой в системе санитарного контроля.