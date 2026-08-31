Банк России спрогнозировал ключевую ставку в 2026 году на уровне 14,5–14,6%

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Банк России в 2026 году в рамках базового сценария прогнозирует ключевую ставку на уровне 14,5–14,6%, а в 2027 году – 10,5–12,5%. Это следует из проекта Основных направлений Единой государственной денежно-кредитной политики.

Согласно документу, в 2028 году ставка снизится до 8–9%, а в 2029 году – до 7,5–8,5%.

При этом, по прогнозу Банка России, инфляция в 2026 году в базовом сценарии составит 6–7%, а с 2027 по 2029 год – 4%. Рост ВВП, в свою очередь, в 2026 году ожидается на уровне 0–1%, в 2027–2029 годах – 1,5–2,5%.

В рамках "дезинфляционного" сценария Центробанк (ЦБ) в 2026 прогнозирует ключевую ставку на уровне 14,5–14,6%, в 2027 – 9–11%, в 2028 году – 7–8%, в 2029 году – в 7,5–8,5%.

При таком же сценарии инфляция в 2026 году прогнозируется на уровне 6–7%, в 2027 году – 3–4%, с 2028 по 2029 год – 4%. В свою очередь, рост ВВП в 2026 году составит 0–1%, в 2027 году – 2,5–3,5%, в 2028 году – 2–3%, в 2029 году – 1,5–2,5%.

В рамках "проинфляционного" сценария Банк России прогнозирует ключевую ставку на уровне 14,5–14,6%, в 2027 году – 13–15%, в 2028 году – 11–12%, а в 2029 году – 8,5–9,5%.

Инфляция при таком же сценарии прогнозируется на уровне 6–7%, в 2027 году – 4,5–5,5%, с 2028 по 2029 год – 4%. Рост ВВП при этом в 2026 году составит 0–1%, в 2027 году – 1–2%, в 2028 году – 0,5–1,5%, в 2029 году – 1,5-2,5%.

В "рисковом" сценарии в 2026 году ЦБ прогнозирует ключевую ставку на уровне 14,5–14,6%, в 2027 году –19–21%, в 2028 году – 14–16%, а в 2029 году – 9,5–10,5%.

Инфляцию Банк России в 2026 году прогнозирует на уровне 6–7%, в 2027 году – 11–13%, в 2028 году – 14–16%, в 2029 году – 9,5–10,5%. Рост ВВП в 2026 году составит 0–1%, в 2027 году ожидается снижение на 3–4%, в 2028 году снижение на 1,5–2,5%, в 2029 году – рост на 2–3%.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России постепенно возвращается к росту. По его словам, минимизировать последствия для экономики и нормализовывать денежно-кредитную политику получается благодаря слаженной работе правительства и Центробанка.