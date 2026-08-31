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31 августа, 14:38

Общество

Московские врачи помогли 57-летнему мужчине с варикозом после рецидива

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Врачи Флебологического центра ГКБ имени А. К. Ерамишанцева помогли 57-летнему мужчине с рецидивом варикозной болезни. Пациент обратился за медицинской помощью с жалобами на боли, отеки и тяжесть в ногах, рассказали в столичном Депздраве.

Около 20 лет назад мужчине сделали операцию по поводу варикоза, однако спустя несколько лет заболевание вернулось. Пациент долго не обращался к врачам, и со временем расширенные вены увеличились в размерах и распространились от паховой области до голени.

Специалисты провели мужчине малоинвазивное вмешательство с использованием лазерной технологии. Операция прошла без больших разрезов и длительной госпитализации, поэтому пациент смог вернуться домой в тот же день.

Через полгода мужчина пришел на контрольный осмотр и сообщил, что боли и отеки исчезли, а тяжесть в ногах больше не беспокоит. Врачи напомнили, что варикозная болезнь носит хронический характер, поэтому даже после операции важно наблюдаться у специалиста и не игнорировать появление новых симптомов.

Ранее московские врачи спасли годовалого мальчика, получившего ожог III степени. Он перевернул на себя раскаленную сковороду с маслом, из-за чего обжег правую щеку, лоб и веко. Лицо зажило само, но глубокий ожог на затылке потребовал удаления поврежденных тканей и пересадки собственной кожи ребенка.

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