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Признание итогов выборов в Госдуму со стороны Европы является для России десятым делом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Юнашев Live".

"У нас своя политическая система, у нас свой политический процесс, и избирательная кампания идет на полной скорости", – сказал Песков, комментируя стремление европейцев дестабилизировать выборы.

Он также подчеркнул, что различные провокационные устремления со стороны Европы "были, есть и будут". По его словам, все необходимые меры для противодействия этому будут приняты.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) заявила, что европейцы хотят помешать проведению выборов в России. При этом европейские политики ставят перед собой двойную задачу: помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты голосования на всех уровнях избирательной кампании.

Кроме того, согласно поступающей в СВР информации, Евросоюз и ведущие европейские страны реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России в преддверии единого дня голосования в сентябре.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в период с 18 по 20 сентября. Россияне смогут проголосовать и на участке, и онлайн. Отдать свой голос смогут и граждане, которые находятся за рубежом. Для них избирательные участки откроются как минимум в 31 стране.