Тематический поезд "Станкин" запущен на серой ветке столичного метро

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Торжественный запуск тематического поезда "Станкин" – наука, технологии, будущее" состоялся на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, сообщило Агентство "Москва".

Состав стал десятым тематическим поездом, введенным в эксплуатацию в 2026 году. Он будет курсировать на линии в течение шести месяцев. Оформление вагонов складывается в историю – от первых шагов студента в профессию до создания технологий будущего.

Заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев отметил, что МГТУ "Станкин" – один из технологических лидеров страны, а метрополитен – потребитель инженерных кадров. По его словам, за время работы поезда экспозицию увидят почти 3 миллиона человек.

"Надеемся, что экспозиция понравится москвичам, гостям столицы и студентам, которые на нем, по сути, будут ездить в университет: здание университета находится на станции, которая входит в эту линию", – добавил Ковалев.

Ректор МГТУ "Станкин" Борис Падалкин, в свою очередь, отметил, что в экспозиции представлены история вуза, портреты людей, создававших университет, образцы разработанного оборудования и планы на будущее.

Он подчеркнул, что университет находится на новом этапе развития: меняется кампус, обновляются образовательные программы, запущена программа центра компетенций и конструкторского бюро в области станкоинструментальной промышленности.

Ранее сообщалось, что в течение 2026–2027 годов в парк столичного метро поступят еще 700 вагонов современной и технологичной серии "Москва-2026". Новые поезда уже курсируют на Филевской, Кольцевой, Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях.