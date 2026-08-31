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31 августа, 11:45

Город

Москвичи смогут пожертвовать баллы "Миллиона призов" на благотворительность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах в Госдуму 18, 19 и 20 сентября и станут победителями акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов", смогут направить полученные баллы в благотворительные организации. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

К акции уже присоединились более 110 фондов. Среди них – "Благо дари миру", "Подарок ангелу", "Семейный очаг", "Дальше", "РусДог", "Дари еду", "Жизнь как чудо", "Движение вверх", "Дорога жизни", "Онкологика" и "Гольфстрим". Организации помогают людям с ограниченными возможностями, сиротам, семьям в трудной жизненной ситуации, детям с тяжелыми заболеваниями, а также приютам для животных и проектам в сфере экологии, науки и образования.

Все партнеры программы зарегистрированы в реестре благотворительных организаций Москвы, ведут социально значимую деятельность и регулярно отчитываются об использовании средств. Отследить свое пожертвование можно по промокоду, полученному при оформлении заказа, на сайте фонда. С 2020 года пользователи сайта "Миллион призов" перевели в фонды и общественные организации более 470 миллионов рублей.

Призовые баллы также можно потратить на скидочные промокоды в аптеки, кафе, рестораны, супермаркеты, магазины одежды и обуви, билеты в музеи. Кроме того, баллами можно пополнить транспортную карту "Тройка".

Каждый участник электронного голосования получит от 1 до 50 тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю). Начислить их смогут москвичам с полной учетной записью на mos.ru, которые проголосуют на elec.mos.ru. Баллы за голосование через терминалы на участках получат все жители столицы, а также мобильные избиратели из других регионов России.

В Москве 28 августа успешно прошло тестовое голосование перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Участие могли принять совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией. Москвичи отвечали на вопрос о возвращении памятника Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. С инициативой провести соответствующий опрос выступил народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами в Москве прошло штатно

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