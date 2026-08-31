Глава РСПП Шохин назвал три кита новой экономической модели России

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Новая экономическая модель России должна опираться на развитие людей, частного бизнеса и технологий – именно они должны стать тремя фундаментальными основами дальнейшего развития. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин в беседе с РБК в преддверии Восточного экономического форума – 2026.

"Предложенные "семь столпов" можно трансформировать в "три кита" – развитие людей, бизнеса и технологий", – отметил глава РСПП.

Применительно к развитию человека Шохин считает необходимыми вложения в образование, здравоохранение, комфортную городскую среду, инфраструктуру и возможности для самореализации. По его словам, такие инвестиции в итоге окупаются, а забота о сотрудниках и жителях регионов присутствия должна оставаться одним из базовых принципов ответственного бизнеса.

Второй основой новой модели, по мнению Шохина, должен стать частный предприниматель. Он назвал бизнес одним из главных двигателей экономического развития благодаря способности быстро адаптироваться, проявлять гибкость и вкладываться в собственное дело.

При этом предпринимателям необходимы понятные и стабильные условия работы, в том числе в налоговой и регуляторной сферах, которые государство должно обеспечивать даже в условиях высокой глобальной неопределенности.

Под третьим направлением Шохин прежде всего подразумевает внедрение инноваций. Их применение, по его словам, возможно практически во всех сферах – от государственного управления и социальной политики до предпринимательства, энергетики и инфраструктуры.

Доклад о "семи столпах" будущей экономической модели России аналитический центр "Третий Рим", работающий на базе РАНХиГС, представил в конце августа.

В него вошли развитие инфраструктуры и регионов, формирование нового технологического ядра, платформизация отраслей, развитие энергетики, связи и космической отрасли, изменение системы подготовки кадров, легализация экономической деятельности и повышение доступности капитала для частного бизнеса.

Авторы исследования считают, что сочетание этих направлений позволит обеспечить рост российской экономики темпами не менее 3% в год. Начать новый экономический цикл с опорой на предложенную модель они предлагают уже с 2027 года.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года Россия осталась четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности. Объем ВВП составил 7,24 триллиона долларов, отрыв от Германии достиг 939,8 миллиарда долларов, от Японии – 398,3 миллиарда. Лидерами остаются Китай – 41,3 триллиона, США – 30,8 триллиона и Индия –17,2 триллиона. По прогнозу МВФ, в 2026 году Россия сохранит четвертое место.