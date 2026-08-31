Блогер Арина Савастру ждет второго ребенка

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Блогер Арина Савастру заявила, что ждет второго ребенка. Об этом она сообщила порталу Super.

Девушка призналась, что узнала о беременности за несколько дней до поездки в Дубай, куда отправилась, чтобы выступить с Инстасамкой (настоящее имя – Дарья Еропкина. – Прим. ред.). О пополнении в семье она объявила на совместном концерте.

"Срок у меня сейчас 7 недель. Это долгожданный ребенок, относительно, 4 месяца мы пытались, и вот все получилось", – заявила она.

В 17 лет блогер родила сына Деймона от своего 15-летнего американского бойфренда по имени Джордан. Позже они расстались.

В июне Савастру заявила, что маленького Деймона похитил его отец. По ее словам, она находилась в кофейне вместе с бойфрендом и ребенком. В какой-то момент она отлучилась в ближайший магазин и оставила сына с молодым человеком.

Пока девушка покупала продукты, ей позвонил бойфренд и сказал, что отец забрал мальчика. Мама ребенка сразу вызвала полицию.

В настоящее время блогер состоит в отношениях с молодым человеком по имени Данил.