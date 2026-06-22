Блогер Арина Савастру раскрыла, при каких обстоятельствах похитили ее сына

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Блогер, 19-летняя Арина Савастру, рассказала, что ее маленького сына Деймона похитил его отец. Она заявила порталу Super, что все произошло вечером около заведения, где она регулярно проводит время.

Примерно в 21:30 Савастру вместе с бойфрендом и ребенком находилась в кофейне. В какой-то момент она поехала в ближайший магазин, сын остался с молодым человеком. Пока девушка покупала продукты, тот ей позвонил и сказал, что 17-летний папа забрал мальчика.

"Я сразу прилетела на место, начала требовать, чтобы он вернул ребенка. Затем я вызвала полицию – это было примерно в 21:55", – сказала блогер.

При этом отец ее сына Джордан и его девушка утверждали, что все произошло около 23:00.

Правоохранительные органы прибыли на место, но не смогли вернуть малыша. Дело в том, что Джордан указан в свидетельстве о рождении мальчика как папа. Это значит, что он имеет такое же право на опеку, как и мама.

Савастру еще раньше обратилась в суд для получения полной опеки над Деймоном. Даты заседания пока нет. Родители мальчика самостоятельно пытаются решить вопрос и подписать досудебное соглашение о графике общения с сыном.

Полностью лишить родительских прав Джордана в США, скорее всего, не получится. Ведь он не представляет угрозы жизни и здоровью малыша. Цель Арины – стать главным опекуном. Тогда Деймон будет жить с ней, а папа будет приходить на встречи в установленные дни.

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