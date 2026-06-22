Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 19:34

Общество
Главная / Новости /

Садовод Воронова посоветовала обработать огород от фитофторы в конце июня

Садовод рассказала, что может погубить урожай в первой половине лета

Фото: 123RF.com/kzenon

Ржавчина, фитофтора и долгоносики могут погубить урожай в первой половине лета. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она отметила, что фитофтора является одной из самых опасных болезней в огороде.

"Многие почему-то считают, что бороться с ней надо ближе к осени, когда приходит влажная туманная погода, но на самом деле ее споры уже находятся в воздухе и в любой момент могут поразить растения, образовав на них коричневые пятна. Но тогда уже будет поздно что-то делать и культуры способны погибнуть за три дня. Страдают чаще всего именно пасленовые: перец, картофель, баклажаны, томаты", – отметила эксперт.

В связи с этим конец июня является критическим моментом: нужна профилактическая обработка специальным средством. Причем делать все важно строго по инструкции, потому что каждый производитель предлагает свою концентрацию веществ, из-за чего порядок действий может различаться, подчеркнула Воронова.

Кроме того, в саду сейчас очень важно провести профилактическую обработку против грибкового заболевания под названием "ржавчина". Для этого есть специальные фунгициды. В противном случае, если на листьях начнут появляться коричневые пятна, бороться с проблемой будет сложнее и можно потерять не только урожай, но и само растение. Особенно от этого страдают груши.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

Важно учитывать, что в июне – начале июля в огороде и в саду наиболее сочная и яркая зелень, которая привлекает самых разных вредителей: долгоносиков, медведок, проволочника, гусениц, тлю и так далее. Они могут очень быстро погубить весь урожай, поэтому стоит для профилактики обработать все растения инсектицидами, строго соблюдая инструкцию производителя, заключила Воронова.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, что на дачных участках столичного региона встречаются леопардовые слизни. Они могут достигать 20 сантиметров в длину, а когда вытягиваются, становятся еще больше. Для борьбы с ними можно рассыпать возле растений опилки, по которым моллюскам сложно передвигаться.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика