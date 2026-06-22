Садовод Воронова посоветовала обработать огород от фитофторы в конце июня

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Ржавчина, фитофтора и долгоносики могут погубить урожай в первой половине лета. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она отметила, что фитофтора является одной из самых опасных болезней в огороде.

"Многие почему-то считают, что бороться с ней надо ближе к осени, когда приходит влажная туманная погода, но на самом деле ее споры уже находятся в воздухе и в любой момент могут поразить растения, образовав на них коричневые пятна. Но тогда уже будет поздно что-то делать и культуры способны погибнуть за три дня. Страдают чаще всего именно пасленовые: перец, картофель, баклажаны, томаты", – отметила эксперт.

В связи с этим конец июня является критическим моментом: нужна профилактическая обработка специальным средством. Причем делать все важно строго по инструкции, потому что каждый производитель предлагает свою концентрацию веществ, из-за чего порядок действий может различаться, подчеркнула Воронова.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Кроме того, в саду сейчас очень важно провести профилактическую обработку против грибкового заболевания под названием "ржавчина". Для этого есть специальные фунгициды. В противном случае, если на листьях начнут появляться коричневые пятна, бороться с проблемой будет сложнее и можно потерять не только урожай, но и само растение. Особенно от этого страдают груши.

Важно учитывать, что в июне – начале июля в огороде и в саду наиболее сочная и яркая зелень, которая привлекает самых разных вредителей: долгоносиков, медведок, проволочника, гусениц, тлю и так далее. Они могут очень быстро погубить весь урожай, поэтому стоит для профилактики обработать все растения инсектицидами, строго соблюдая инструкцию производителя, заключила Воронова.



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