Эксперт Воронова назвала анютины глазки и сальвию самыми неприхотливыми для дачи цветами

Котовник, анютины глазки и сальвию легче всего вырастить на даче. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, для анютиных глазок достаточно найти место, где бывает много солнца, или хотя бы разместить в полутени.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов Дальше про растение можно практически забыть. Причем, даже если потребуется уехать на неделю, достаточно просто обильно полить цветы заранее и не переживать.

Она добавила, что турецкая гвоздика также не требует особого ухода. Ее практически не нужно поливать: хватает периодически выпадающих дождей, однако растение любит солнечную сторону.

"Еще в список можно добавить календулу, которая вовсе растет как сорняк, поэтому после посадки про нее можно смело забыть. Причем многие привыкли, что цветы у нее непременно желтые, однако они бывают и белыми, и даже розовыми", – подчеркнула Воронова.

Тем, кому нравится лаванда, эксперт посоветовала более неприхотливые в уходе альтернативные варианты в виде котовника Фассена или сальвии. Они не менее эффектные, а растут практически сами по себе. Кроме того, все перечисленные растения способны радовать дачников практически с июня по октябрь, заключила садовод.

