18 мая, 19:02

Общество
Эксперт Воронова назвала анютины глазки и сальвию самыми неприхотливыми для дачи цветами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Котовник, анютины глазки и сальвию легче всего вырастить на даче. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, для анютиных глазок достаточно найти место, где бывает много солнца, или хотя бы разместить в полутени.

Дальше про растение можно практически забыть. Причем, даже если потребуется уехать на неделю, достаточно просто обильно полить цветы заранее и не переживать.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов

Она добавила, что турецкая гвоздика также не требует особого ухода. Ее практически не нужно поливать: хватает периодически выпадающих дождей, однако растение любит солнечную сторону.

"Еще в список можно добавить календулу, которая вовсе растет как сорняк, поэтому после посадки про нее можно смело забыть. Причем многие привыкли, что цветы у нее непременно желтые, однако они бывают и белыми, и даже розовыми", – подчеркнула Воронова.

Тем, кому нравится лаванда, эксперт посоветовала более неприхотливые в уходе альтернативные варианты в виде котовника Фассена или сальвии. Они не менее эффектные, а растут практически сами по себе. Кроме того, все перечисленные растения способны радовать дачников практически с июня по октябрь, заключила садовод.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, какие сорта винограда способны давать богатый урожай в Подмосковье. Он посоветовал выбирать зимостойкие варианты, например гибриды амурского винограда.

