25 мая, 17:33

Происшествия

Вспышку сальмонеллеза выявили в частном детском центре в Калининграде

Фото: vk.com/"Роспотребнадзор. Калининградская область"

Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в частном центре по уходу и присмотру за детьми "Сказка Лэнд" в Калининграде. Заболевание выявили у 16 человек, среди которых 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников учреждения. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Работу центра временно приостановили. В ходе проверки специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания. В частности, использовались продукты без маркировки и сопроводительных документов, а к работе допускались сотрудники без результатов медосмотра и санитарной подготовки.

По данным Роспотребнадзора, бактерии обнаружили у работников, занимавшихся приготовлением пищи, а также на объектах окружающей среды, включая ветошь для мытья посуды. Кроме того, бактерии группы кишечной палочки нашли на тележке для раздачи еды, посуде, хлебнице и сушке для посуды.

Материалы проверки направят в Ленинградский районный суд Калининграда. О ситуации также уведомили прокуратуру региона. Следственное управление СК по области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

"В рамках расследования будет выполнен полный комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий, способствовавших происшествию, а также лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", – добавили в СУ СК.

Ранее сообщалось о случаях острой кишечной инфекции, выявленных у 33 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя. Уточнялось, что пострадавшие находились в состоянии легкой и средней степени тяжести. У некоторых заболевших была выявлена РНК норовируса.

По данному факту возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

