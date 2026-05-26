Новый пригородный маршрут запустят от метро "Ховрино" до Подрезкова с 30 мая

С 30 мая запускается новый пригородный маршрут № 1465 проекта "Москва – область" от станции метро "Ховрино" до микрорайона Подрезково, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Автобусы на этом маршруте будут иметь на борту обозначение "Москва – область". Стоимость проезда по карте "Тройка" составит 84 рубля, по банковской карте – 89 рублей.

Также будет доступен проезд по безлимитным абонементам "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней, а также для обучающихся – безлимитные абонементы на 30 и 90 дней по карте москвича. Льготные категории граждан смогут пользоваться бесплатным проездом по карте москвича и карте жителя Московской области по аналогии с городскими маршрутами Москвы.

При этом скидки при пересадке на метро и другие маршруты при оплате разовых поездок по карте "Тройка" по тарифу "Кошелек" или по банковской карте предоставляться не будут. Карта "Стрелка" на новом маршруте также не работает.

Областной маршрут № 465 заменяется новым маршрутом № 1465 и больше функционировать не будет.

Ранее сообщалось, что новый подвижной состав 2026 года выпуска выйдет на еще четыре столичных маршрута. В частности, к 23 мая 34 из 41 маршрута будет обслуживать самый современный подвижной состав. Например, новый транспорт выйдет на маршрут 375.