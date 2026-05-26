Лукашенко с ужасом воспринял возможную утрату суверенитета Молдавии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Партии социалистов Республики Молдавии Игорем Додоном сообщил, что с ужасом воспринимает информацию о том, что страна может утратить суверенитет.

"Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдавия готова стать чуть ли не частью другого государства. Откровенно скажу, я как человек, влюбленный в вашу страну, с ужасом это слышу и воспринимаю", – передает телеграм-канал "Пул первого" слова Лукашенко.

Он отметил, что независимость и суверенитет "дорого стоят" и это главное для любого государства. Глава Белоруссии попросил своего собеседника и его сторонников, чтобы "ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам страны, как Молдавия".

Ранее сообщалось, что исполком СНГ получил от Молдавии уведомление о намерении выйти из ключевых соглашений Содружества. Генсек СНГ Сергей Лебедев пояснил, что Кишинев направил заявление в апреле этого года, после чего началась официальная процедура выхода. При этом молдавская сторона выразила желание сохранить участие в экономическом сотрудничестве в рамках СНГ.

Депутат Госдумы Алена Аршинова сказала, что выход Молдавии из СНГ говорит о том, что президент страны Майя Санду и ее правительство действуют в интересах других стран.