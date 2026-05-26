Мать Глеба Калюжного рассказала, что за год армии сын стал "настоящим мужчиной"

26 мая, 17:47

"Стал настоящим мужчиной": мать Калюжного отметила изменения в сыне после службы в армии

Актер Глеб Калюжный вернулся из армии и рассказал, что планирует выпустить первый музыкальный трек, который успел написать еще во время службы. Подробности – в материале Москвы 24.

"Армия – это школа жизни"

Актер Глеб Калюжный вернулся из армии, где за год получил звание младшего сержанта. Звезда сериала "Вампиров средней полосы" рассказал изданию Super, что служба "прошла так, как она должна была пройти".

Калюжный поблагодарил всех, кто приехал его встретить, и поделился, что за год написал альбом, первый трек из которого выйдет уже 19 июня. Актер и музыкант добавил, что в армии он, по ощущениям, изменился в лучшую сторону.

Армия – это школа жизни, которую нужно пройти.
Глеб Калюжный
актер, музыкант

На вопросы о личной жизни Калюжный ответил уклончиво, добавив лишь, что "его дождались". Мать актера Наталья отметила, что сын сильно изменился, стал ответственным и дисциплинированным, сообщает газета "Известия".

"Он стал просто вот прямо настоящим мужчиной, действительно. Он по-другому говорит. Он по-хорошему замедлился. У него вообще какие-то другие интонации появились в голосе. Я слушаю и радуюсь", – отметила она.

По словам Натальи, служба помогла Калюжному наладить режим дня: до этого он любил долго спать и часто опаздывал. Мать актера выразила надежду, что теперь проблем с этим не будет. Также она добавила, что рада службе сына в армии и рекомендовала всем молодым людям ее пройти.

"Я очень рада, что такой опыт произошел. И, скажем, немножко позже, чем нужно. И этот опыт нужен действительно нашим ребятам. <...> У моей подруги тоже сын пошел вслед за Глебом – и попал в этот же полк!" – добавила женщина.

Кроме друзей, родственников и журналистов, Калюжного встретил актер Николай Добрынин. Старший коллега рассказал, что подружился с Глебом на съемках фильма "Дед Фомич". Добрынин охарактеризовал Калюжного как доброго, веселого, открытого и простого человека.

Служил в элитных войсках

Глеб Калюжный год служил в элитных войсках. В мае 2025 года он попал в Семеновский полк, который занимается охраной стратегических военных объектов в Москве.

Началось все со скандала: в марте 2025 года в СМИ появилась информация, что против Калюжного возбуждено уголовное дело об уклонении от военной службы якобы за игнорирование повесток в течение 6 лет. Ему грозило до 2 лет лишения свободы.

Однако актер не стал скрываться и сразу отправился к следователю, а затем – в военкомат. Позже он подтвердил журналистам, что готовится к службе.

22 мая Калюжный дал большой концерт в Москве и рассказал, что после возвращения продолжит заниматься музыкой.

"Планы грандиозные. В 2026 году состоится большой тур по России, по странам СНГ", – заявлял год назад актер.

Из-за срочной военной службы ему пришлось приостановить съемки, в том числе в сериале "Вампиры средней полосы". В третьем сезоне проекта его заменил Тимофей Кочнев.

Калюжный отметил, что после армии не планирует отдыхать, а хочет сразу погрузиться в работу. По данным СМИ, в марте 2027-го запланирована премьера фильма "Черный шелк" с его участием – продолжение боевика "Красный шелк".

