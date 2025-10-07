Рэпер Macan заявил, что добровольно явился в военкомат по повестке

Российский рэпер Macan заявил в своем блоге, что отправится в армию. При этом ранее СМИ сообщали об угрозе возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Об этом и других скандалах вокруг исполнителя читайте в материале Москвы 24.

"Никто не прятался"

Российский рэп-исполнитель Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов) сообщил 6 октября, что добровольно пришел в военкомат и получил повестку для прохождения срочной службы в армии. В качестве подтверждения он опубликовал фото из призывного пункта.





Macan рэп-исполнитель Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить.

Летом 2025 года в СМИ появилась информация, что Macan якобы проигнорировал шесть повесток. Если бы случилась седьмая, в отношении исполнителя могли возбудить дело за уклонение от призыва, за что грозит до двух лет лишения свободы.

В августе в беседе с Life.ru депутат Госдумы Александр Бородай заявил на фоне слухов вокруг рэпера, что выступает за ужесточение мер против уклонистов.

"Вперед! Пинком по ж**е, как говорится, – и в армию. Рэперы, блин <...>. Не хочет в строй, пусть сидит", – высказался парламентарий.

Глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью изданию отметил, что уклонение от службы публичных персон может "испортить их жизненную историю и будущие возможности".

При этом служба в армии, вероятно, не повлияет на творческую деятельность Macan. Председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин в комментарии для издания "Абзац" пояснил, что специальных послаблений для деятелей культуры в вооруженных силах нет, но есть возможность попросить отправить в часть, занимающуюся культурной деятельностью.

"Юристам артиста нужно предоставить сведения о его творчестве для распределения именно в эту часть. В таком случае он сможет писать песни и передавать их доверенным лицам на гражданку для релиза", – указал Тригнин.

Драки и штрафы

Это не первый скандал, в который Андрей Косолапов попадал за последние несколько лет. К примеру, в феврале 2024 года журналисты и поклонники активно обсуждали интервью Macan, которое он дал YouTube-каналу "Вписка". Косолапов в нем раскритиковал девушек, которые выкладывают в соцсетях откровенные фото, отдыхают в ночных клубах и живут по принципу "здесь и сейчас", не задумываясь о последствиях.





Macan рэпер Кому ты нужна такая после того, как погуляла. Если она хочет карьеру и прожить жизнь, как зажигалка, просто получить эмоции и дальше непонятно что, то это ее вариант и пусть ее никто не осуждает за это. Пусть в сорок не удивляется потом.

Также он отметил, что является приверженцем традиционных ценностей. Женщина должна стоять не "рядом с мужем", а "за его спиной", отметил рэпер.

В феврале 2025-го музыкант подвергся критике в соцсетях после интервью его бывшей девушки Николь Сахтариди. Она рассказала, что была беременна от рэпера, но из-за ссор потеряла ребенка.

"Я была беременна, был очень маленький срок. Я уже знала, что беременна. И я улетела в поездку с молодым человеком, у нас произошел конфликт, я очень сильно понервничала, и так случилось, что ничего не получилось…" – рассказала Николь.

При этом она добавила, что певец не поддержал ее в сложный период и справляться с потерей ребенка ей пришлось самой. Через месяц после случившегося Macan и Сахтариди расстались. Сам музыкант подробности личной жизни не комментировал.

В марте 2025 года рэпер прославился тем, что всего за неделю накопил штрафов на сумму 26 тысяч рублей: 17 нарушений ПДД, 12 из которых – превышение скорости, писал телеграм-канал Mash. В августе Андрей получил уже 40 штрафов на сумму 84,5 тысячи рублей за нарушение ПДД, сообщил телеграм-канал PostNews. Все проступки Macan совершил на своем новом автомобиле марки Toyota Camry 2025 года выпуска. Также стало известно, что на другой машине исполнителя – Bentley Bentayga – накопилось 226 штрафов на 321 тысячу рублей.

Исполнитель также известен крутым нравом. В середине апреля 2025 года Macan остановили сотрудники Госавтоинспекции в центре Москвы на Малом Каменном мосту. По данным СМИ, рэпер ехал на Bentley с тонировкой на окнах. По свидетельствам очевидцев, он около получаса выяснял отношения со стражами порядка и "обзванивал своих пацанов". В итоге музыканта все же отпустили.

В июне 2025-го Косолапов попал в другой крупный скандал. По данным телеграм-каналов, он устроил драку с фанатом в Москве после концерта американского рэпера Tyga. Российский исполнитель выступал на разогреве у коллеги. Как писали СМИ, на улице после мероприятия Macan показалось, что незнакомец снимает его ссору с прохожими. Рэпер якобы набросился на мужчину с кулаками, и пострадавшему пришлось зафиксировать побои.

