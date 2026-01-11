Более половины багажа пассажиров Шереметьево доставлено владельцам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более половины багажа пассажиров аэропорта Шереметьево доставили владельцам. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

В настоящее время продолжается стабильное обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний по скорректированному расписанию. Службы аэропорта в усиленном режиме очищают от снега аэродром, привокзальные площади и взлетно-посадочные полосы.

"Все службы аэропорта работают усиленным личным составом в связи со сложными погодными условиями и прибытием большого количества пассажиров", – говорится в сообщении.

Ранее в Шереметьево приняли решение о доставке задержанного из-за непогоды багажа пассажирам на дом. Это было сделано в связи со значительным скоплением людей в зоне выдачи багажа терминала C.

Услуга распространяется на пассажиров, в чьем багаже нет предметов первой необходимости и товаров, требующих таможенного декларирования.

В воскресенье, 11 января, в отдельных районах Москвы начался сильный снегопад. К среде, 14 января, может выпасть еще до 12 сантиметров снега.

В связи с непогодой Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 23:00 до 09:00 12 января.