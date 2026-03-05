Иран предупредил США об ответе в случае наземной операции

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Тегеран ответит на наземную операцию Вашингтона в случае ее начала. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Я думаю, что это будет не так хорошо, но мы готовы к этому. Если американцы смогут повести наземную операцию, то мы сможем ответить на их агрессию на земле", – приводит слова иранского дипломата ТАСС.

Диппредставитель подчеркнул, что иранский народ будет сопротивляться и бороться с США, которые наносят воздушные удары издалека. Наземная операция должна быть "лицом к лицу", и Джалали указал на то, что Иран имеет достаточно хороших и сильных средств отражения.

"Они (США. – Прим. ред.) увязнут в таком болоте, что не смогут выбраться", – заключил посол.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес удары по израильской территории и американским военным базам в регионе.

В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в республике объявили 40-дневный траур. По данным СМИ, занять место погибшего аятоллы может его сын Моджтаба Хаменеи.

По последним данным, число погибших в ходе ударов США и Израиля по Ирану возросло до 1 230 человек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил "ничем не спровоцированные" атаки США и Израиля и заявил, что последствия агрессии в отношении Ирана проходят через весь Ближний Восток. Москва выступает за немедленное прекращение военных действий, подчеркнул дипломат.