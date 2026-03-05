Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 15:49

Политика

Иран предупредил США об ответе в случае наземной операции

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Тегеран ответит на наземную операцию Вашингтона в случае ее начала. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Я думаю, что это будет не так хорошо, но мы готовы к этому. Если американцы смогут повести наземную операцию, то мы сможем ответить на их агрессию на земле", – приводит слова иранского дипломата ТАСС.

Диппредставитель подчеркнул, что иранский народ будет сопротивляться и бороться с США, которые наносят воздушные удары издалека. Наземная операция должна быть "лицом к лицу", и Джалали указал на то, что Иран имеет достаточно хороших и сильных средств отражения.

"Они (США. – Прим. ред.) увязнут в таком болоте, что не смогут выбраться", – заключил посол.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес удары по израильской территории и американским военным базам в регионе.

В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в республике объявили 40-дневный траур. По данным СМИ, занять место погибшего аятоллы может его сын Моджтаба Хаменеи.

По последним данным, число погибших в ходе ударов США и Израиля по Ирану возросло до 1 230 человек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил "ничем не спровоцированные" атаки США и Израиля и заявил, что последствия агрессии в отношении Ирана проходят через весь Ближний Восток. Москва выступает за немедленное прекращение военных действий, подчеркнул дипломат.

Новости мира: Иран массированно атаковал Израиль

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика