КСИР сообщил об ударе по американскому танкеру в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о ракетном ударе по американскому танкеру в Персидском заливе, передает гостелерадиокомпания IRIB.

По ее данным, судно было поражено утром 5 марта в северной части залива и в настоящее время горит.

Ранее КСИР сообщал об ударе по американскому эсминцу в Индийском океане. Уточнялось, что также целью атаки стало находившееся рядом с ним судно-заправщик. Для атаки использовались ракеты "Кадр-380" (Qadr-380) и "Талайе" (Talaiyeh).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Согласно последним данным, число погибших в Иране от военной операции увеличилось до 940 человек. Всего от атак пострадали 174 района страны.

СМИ писали, что США рассматривают возможность проведения операции против Ирана продолжительностью не менее 100 дней. Она может затянуться до сентября включительно.