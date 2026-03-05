Форма поиска по сайту

05 марта, 16:15

Экономика

Памфилова рассказала, что никогда не считала карьеру приоритетом

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова никогда не считала карьеру главной в жизни и не стремилась в ней к росту. Об этом она рассказала на "Форуме в большом городе".

По словам Памфиловой, разделять жизнь женщины на отдельные социальные роли неправильно. Председатель ЦИК считает, что ребенок, мать, жена, коллега и руководитель входят в одну жизнь.

"Я никогда не стремилась ни к какой карьере. И для меня семья всегда была главная. Но так сложилось, что не в ущерб семье, не в ущерб моему желанию быть хорошей женой, хорошей мамой сложилась эта карьера", – цитирует ее ТАСС.

Памфилова отметила, что в жизни необходимо расставлять приоритеты и осознавать собственное предназначение, однако не стоит пытаться успеть сделать все. Она посоветовала решить для себя, чего действительно хочется.

Кроме того, председатель ЦИК рассказала, что на одном из жизненных этапов ушла с работы и отказалась от перспективной должности, после чего переехала с ребенком к супругу-военному. Она добавила, что и в сложных бытовых условиях появляются возможности совмещать обязанности и интересы.

Ранее Владимир Путин заявил, что испытывает профессиональную деформацию, как и каждый человек, который полностью погружается в работу. Глава государства также подчеркнул, что воспринимает свою деятельность прежде всего как служение стране. Он отметил, что его личные успехи неотделимы от успехов России.

