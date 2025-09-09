Форма поиска по сайту

Политика

Песков заявил, что Путин не может позволить себе отпуск

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не может позволить себе уйти в отпуск. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, планирует ли Путин отмечать свой предстоящий день рождения, 7 октября, в формате мини-отпуска.

"Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить", – приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее представитель Кремля сообщал, что в графике главы государства не запланирован отдых по возвращению в Москву после долгой поездки в Китай, Владивосток и Самару. Он уточнил, что ближайшая неделя российского президента уже распланирована. В частности, ему предстояло провести несколько встреч и ряд внутренних мероприятий.

Кроме того, Путин до конца года проведет традиционную прямую линию с большой пресс-конференцией.

Путин отработал 48 часов во время поездки в Пекин

