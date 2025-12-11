Более 10 тыс рабочих мест создали предприятия микроэлектроники ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Более 10 тысяч рабочих мест создано на производствах микроэлектроники в ОЭЗ "Технополис "Москва". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению Сергея Собянина город поддерживает стратегически значимые отрасли промышленности Российской Федерации. Для этого на базе ОЭЗ "Технополис "Москва" сформирован кластер микроэлектроники и фотоники", – передает слова Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Компании занимаются производством микросхем, оптико-электронных приборов, различных электронных компонентов, смарт-карт, RFID-меток и других высокотехнологичных изделий.

По словам вице-мэра, около 5,5 тысячи специалистов работают на производстве по выпуску микросхем, систем безопасности на основе технологий искусственного интеллекта, компьютерного зрения и биометрической идентификации.

Ранее город объявил торги для привлечения инвестора, который построит общественный комплекс площадью 65,7 тысячи квадратных метров в ОЭЗ "Технополис "Москва" на улице Коломникова. Победитель получит 100% долю в уставном капитале ООО "Техногород-1". Претендовать на лот могут как юридические, так и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей.

