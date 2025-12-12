Telegraph: глава Пентагона отстранил министра армии США от переговоров по Украине

Фото: depositphotos/icholakov01

Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии США Дэна Дрисколла от участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта "из-за паранойи". Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

В материале говорится, что, по мнению Хегсета, Дрисколл переусердствовал и вышел за рамки своих полномочий.

Отмечается, что изначально министр армии должен был приехать на Украину для продолжения переговоров и принять участие во встрече в Париже 1 декабря, однако этого не произошло.

Европейские и украинские чиновники предполагают, что в Белом доме идет борьба за контроль над мирным урегулированием конфликта.

Ранее украинская сторона передала администрации Трампа официальный ответ на последние предложения Вашингтона по мирному урегулированию конфликта. При этом подробности содержания ответа, а также степень его конструктивности или расхождений с американской позицией, в публичном пространстве не раскрывались.

Белый дом представил мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования американская и украинская делегации провели встречу в Женеве. Позже Трамп поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным для окончательного утверждения мирного соглашения.

Встреча состоялась 2 декабря. В рамках переговоров Путин допустил принятие соглашения с частью позиций, заявив, что некоторые моменты вызывают критику.

